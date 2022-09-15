В Челябинской области выросли цены на сахар и хлеб

В Челябинской области за две недели выросли цены на сахар, хлеб и молоко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, сахар подорожал на 2,41 % (1,63 руб.), хлеб – на 1,95 % (0,87 руб.), молоко – на 1,64% (1,02 руб.).

В перечень мониторинга социально значимых продуктов включены 14 позиций. Из них восемь позиций немного выросли, а шесть позиций показали снижение цен за две недели. Так, стоимость белокочанной капусты снизилась на 16,17% (3,20 руб.), картофеля на 28 % (9,47 руб.) и соль за кг на 2,78 % (0,45 руб.).