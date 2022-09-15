На благоустройство сквера советской скульптуры в Нижнем Тагиле выделено 4 млн рублей

В Нижнем Тагиле продолжается благоустройство сквера советской скульптуры. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, на очередной этап обустройства выделено порядка 4 млн рублей. Деньги поступили из бюджета города и в рамках государственной программы "Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года".

Строительством беседки из чугунного литья занимается ООО "Промснаб": уже готово основание и установлены столбы ограждения. Сегодня подрядчики начнут монтаж конструкций. Все элементы перил и беседки готовы, на площадку они будут завозиться по мере необходимости. Срок окончания работ, по данным мэрии – 30 сентября.

Кроме этого, сейчас дизайнер и реставратор Владимир Бекетов занимается восстановлением одной из трех скульптур, привезенных из Невьянска. В следующем году "Мальчик с портфелем" также займет свое место в экспозиции.

Ждет реставрации и подвал, в котором размещался винный погреб купца Аксенова. Подземное помещение, обнаруженное в ходе строительства сквера, пока законсервировано, ради безопасности вход в него закрыт. После работ по усилению сводов там разместят историческую инсталляцию: установят винные бочки и другие предметы купеческого обихода конца 19 века.

Напомним, торжественное открытие парка скульптур советского периода в Нижнем Тагиле состоялось в 2019 году. Сейчас там установлены 12 скульптур, в том числе бюсты Ленина и Сталина. Когда-то они украшали парки и площади Нижнего Тагила и других городов Свердловской области.

Перед размещением в музее под открытым небом все они были отреставрированы. При этом коллекция экспонатов постоянно пополняется.