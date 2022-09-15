15 Сентября 2022
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Общество Новосибирская область
медик, врач, доктор, ковид, больница, здравоохранение (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников заявил, что в ближайшие пять лет "карта здравоохранения" Новосибирской области кардинально улучшится за счет создания новых поликлиник

Губернатор Новосибирской области провел выездное совещание на площадках строительства объектов здравоохранения на станции Мочище и в Новосибирске. Строители доложили, что до конца сентября в Октябрьском районе на улице Татьяны Снежиной будет завершено возведение монолитного каркаса здания поликлиники №2, на данный момент готовность объекта – выше 35 процентов.

Глава региона подчеркнул: "В ближайшие 5 лет нам предстоит ввести такие мощности первичного звена в медицинской сфере, какие в лучшие советские времена в нашем регионе вводили за 2 пятилетки. Это кардинально поменяет «карту» нашего здравоохранения. Основной принцип при возведении новых объектов – приближение максимального числа видов помощи к людям, к местам проживания".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, бо́льшая часть объектов возводится по схеме государственно-частного партнёрства.

"Обращаю внимание своих коллег на то, что очень важно вокруг таких новых объектов обустраивать всю необходимую инфраструктуру – подъездные пути, парковки, благоустройство территории и прочее", – сделал поручение Андрей Травников во время выездного совещания.

Отметим, что все работы ведутся под постоянным контролем областных властей.

Стройка(2021)|Фото: Накануне.RU

Поликлиника №2 рассчитана на 939 посещений в смену и сможет обслуживать более 50 тысяч жителей Октябрьского района. В поликлинике будут работать взрослое и детское отделения, оборудованные более 520 единицами основной медицинской техники. Это современные комплексы компьютерной томографии и МРТ, маммографии, рентгена и флюорографии, аппараты ультразвуковых исследований. Всего на объекте предусмотрено свыше 6,5 тысяч единиц технологического оборудования. Здесь будут созданы рабочие места для 650 человек.

Поликлиника №22 общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров будет обслуживать 60 тысяч жителей Кировского района. В поликлинике предусмотрено взрослое и детское отделения, планируется оборудование медучреждения почти 600 единицами основной медицинской техники. Среди них современные комплексы компьютерной томографии и МРТ, маммографии, рентгена и флюорографии, аппараты ультразвуковых исследований. Всего на объекте предусмотрено свыше 7,8 тысяч единиц технологического оборудования. Новые рабочие места будут открыты для 411 специалистов.

Также, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в Мочище до конца этого года будет введена современная амбулатория, рассчитанная на сто посещений в сутки. В здании предусмотрено два блока – для взрослого и детского отделения, диагностическая лаборатория, кабинеты профильных врачей, дневной стационар. К амбулатории будут прикреплены 5900 человек – жители станций Мочище и Иня-Восточная, посёлков Витаминка и Ленинский, села Новокаменка. Учреждение возводится по национальному проекту «Здравоохранение» в рамках утверждённой правительством Новосибирской области государственной программы модернизации первичного медицинского звена.

До начала зимы на трёх объектах – кроме поликлиники №2, это поликлиника №27 на улице Ереванской в Заельцовском районе и поликлиника №7 на улице Пролетарской в Октябрьском районе – будут закрыты тепловые контуры зданий. Это позволит начать внутренние работы по устройству инженерных коммуникаций и отделке. Строительная готовность поликлиник №№2 и 27 превышает 35%. По поликлинике №7 строительная готовность оценивается в 40%, здесь закончено возведение монолитного каркаса здания, на 90% от объёма выполнен монтаж окон, завершаются кровельные работы. Каркас здания поликлиники №27 планируется завершить к 20 сентября, ведётся кладка стен и перегородок. На стройплощадках ещё четырёх поликлиник – №№13, 16, 18 и 22 – работы начались в августе 2022 года. На сегодняшний день все площадки огорожены и подключены к сетям электроснабжения. Под фундамент поликлиники №18 (ул. Степная, микрорайон «Чистая слобода») готов котлован. По поликлиникам №№ 13 и 16 (ул. Краснодарская, жмс Южно-Чемской и пл. Райсовета, Ленинский район соответственно) идут работы по выносу инженерных сетей. На стройплощадке поликлиники №22 (ЖК «Акатуйский», Кировский район) выполнено тестовое погружение свай для проведения испытаний на статическое напряжение.

Теги: андрей травников, здравоохранение, строительство поликлиник, амбулатория



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