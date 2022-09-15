15 Сентября 2022
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Армия и ВПК Украина
спецоперация на украине, военные, танк, армия (2022) | Фото: Sputnik / Антон Вергун

Украинский десант попытался проникнуть в Херсонскую область

Союзные силы отразили атаку десанта ВСУ со стороны Черного моря на херсонском направлении. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В эфире "Соловьев-Live" он заявил, что атака украинского десанта через территорию Кинбурнской косы со стороны Черного моря на Херсон и область была отражена сегодня утром.

"Нацисты были уничтожены", - сказал Стермоусов.

9 сентября сообщалось, что ВСУ вновь предприняли попытку высадить десант через Днепр в направлении Каменки-Днепровской. Атаку удалось отразить.

Теги: десант, херсонская область, стремоусов



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