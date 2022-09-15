15 Сентября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Виталий Бережной (2021) | Фото: Тюменский областной суд

Суд над Виталием Бережным могут перенести за пределы Тюмени

Рассмотрение уголовного дела в отношении Витали Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней Насти М. хотят перенести в другой суд. Возможно, за пределы Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне в Тюменском областном суде обвиняемому продлили меру пресечения до 20 декабря 2022 года. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, судья Наталья Жукова заявила о самоотводе. Также было рассмотрено ходатайство потерпевшей стороны об изменении территориальной подсудности.

Для рассмотрения ходатайства уголовное дело направлено председателю Тюменского областного суда.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

СМИ сообщали, что преступление Бережной якобы совершил после употребления наркотика, который усиливает возбуждение. Также была информация, что во время разговора с правоохранителями он "хладнокровно и цинично рассказал о преступлении". Запись разговора якобы попала на видеорегистратор.

При этом сам Бережной после заявил, что будто бы признательные показания у него были выбиты пытками, а результаты экспертизы обвиняемый назвал сфальсифицированными. Он даже написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщив, что во время подготовки судебно-медицинских экспертиз были "допущены грубые нарушения для того, чтобы выставить его виноватым в убийстве девочки".

Закрытое судебное заседание, на котором присяжные вынесли приговор, состоялось 25 июля. Несколько дней приговор не оглашался. Появилась информация о том, что присяжные оправдали Бережного. Позже в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области объявили о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Рассмотрение дела начали с самого начала, а в региональной прокуратуре пообещали расследовать утечку вердикта присяжных.

Теги: Виталий Бережной, Настя М, изменение территориальной подсудности, присяжные



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