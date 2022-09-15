Резать по живому. Минфин планирует секвестр бюджета следующего года

15 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ оставили Изюм

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России Москва
Бюджет (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Резать по живому. Минфин планирует секвестр бюджета следующего года

Бюджет 2023 года ждет секвестирование из-за новых приоритетов бюджетной политики, обозначенных президентом Владимиром Путиным, среди которых он обозначил перестройку экономики и сохранение ее устойчивости. Минфин предупредил, что сократит расходы министерств и ведомств на 10% в следующем году, речь идет о незащищенных расходах бюджета.

По данным Ведомостей, несмотря на указанное секвестирование, расходы бюджета вырастут и в номинальном, и в реальном выражении. Сокращение бюджета "разумеется, не планируется" по защищенными статьям, куда входят пенсии, пособия, выплаты бюджетникам, медицина.

 

При этом, речь также не идет о сокращении финансирования гособоронзаказа в сравнении с 2022 годом. По словам источника, близкого к Минобороны, расходы на денежное содержание военнослужащих вырастут, поэтому и общие расходы на оборону должны в 2023 году увеличиться.

Forbes напоминает, что Путин в понедельник, 12 сентября, на совещании с правительством назвал приоритетами при подготовке проекта бюджета на следующую трехлетку в том числе формирование условий для структурной перестройки экономики и сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости. "Документ должен в полной мере отвечать и нашим приоритетам, и тем вызовам, с которыми мы сталкиваемся", — сказал он.

По словам главного экономиста ​ВЭБ.РФ Андрея Клепача, из-за секвестра могут приостановиться уже начатые проекты, возникнуть сложности в расчетах с заказчиками и другие проблемы. Ведомства не смогут направить остатки по итогам года на продолжение финансирования расходов, по которым был проведен секвестр, напомнил он. По словам экономиста, решения о приоритезации бюджетных трат принимаются не впервые, это создает высокую неопределенность и  частично ограничивает долгосрочное планирование для ведомств. 

В приоритете будут расходы на масштабную перестройку экономики в условиях необходимости развивать собственное производство в критических отраслях для достижения экономического суверенитета, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Расходы бюджета в 2023 году могут составить 27 трлн рублей, а дефицит – 3,7 трлн рублей, прогнозирует Васильев. Финансироваться он будет в основном за счет средств ФНБ, остатков Минфина в банках и ОФЗ, добавил он.

Теги: секвестр бюджета, минфин, незащищенные расходы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети