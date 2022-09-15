Польша приняла резолюцию о репарациях от Германии и собирается требовать их от России

Сейм Польши подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием выплат от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

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В резолюции отмечается, что Польша "никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством", и никогда не отказывалась от своих претензий к Германии. А утверждения о том, что претензии были отозваны или перестали быть актуальными за давностью лет, не имеют оснований.

При этом в резолюцию внесли важную поправку о том, что "Польша никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации". Их нужно оценить и выставить России счет. Об оккупации русских земель в предыдущие века в Польше "не помнят".

Недавно Польша решила официально потребовать от Германии репараций за ущерб в результате Второй мировой войны. Польша оценивает его в 6,2 трлн злотых, или 1,3 трлн долларов. Канцлер Германии Олаф Шольц отверг это требование, заявив, что ранее этот вопрос уже был решен.