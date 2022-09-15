В Нижневартовске пройдут учения ФСБ по предотвращению теракта

В Нижневартовске пройдут учения по предотвращению теракта на базе интерьер центра "Новый Гулливер", сообщили Накануне.RU в пресс-служба ФСБ РФ по Тюменской области.

"Мероприятие проводится в целях отработки практических навыков по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами", - говорится в сообщении.

В учениях также примут участие сотрудники правоохранительных органов, ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, органы власти Югры и других ведомств.

Жителей города просят соблюдать спокойствие и отнестись к учениям с пониманием.