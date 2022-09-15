15 Сентября 2022
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Видеонаблюдение (2022) | Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Приграничные к Украине регионы попросили у правительства денег на "Безопасный город"

Губернаторы областей, граничащих с зоной СВО, попросили 13,7 млрд у правительства на внедрение системы "Безопасный город". Письма глав Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областей с просьбой о выделении дополнительных средств направлены вице-премьеру — министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Белгородская область просит на эти цели 1,75 млрд, Курская 1,5 млрд. Какие суммы запросили другие регионы, не сообщается. В целом на все муниципалитеты восьми регионов в течение двух лет необходимо потратить ориентировочно 13,7 млрд руб., сообщает РБК.

Четыре других приграничных региона — Крым, Севастополь, Воронежская область и Краснодарский край — обратятся к Мантурову позже.

В задачи системы "Безопасный город" входит сбор и обработка данных о чрезвычайных ситуациях, поступающих из разных систем мониторинга. В состав АПК должно войти около 150 систем, объединенных в четыре блока: транспортная безопасность, экологическая безопасность, безопасность населения, городской и коммунальной инфраструктуры, координация работы служб и ведомств. Данные в систему поступают от разнообразных датчиков, газоанализаторов, сенсоров и камер видеофиксации.

На межведомственной комиссии обсуждалось выделение соответствующих субсидий в два этапа, регионы просят об их предоставлении напрямую из федерального бюджета.

 

Теги: безопасный город, сво, приграничные регионы



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