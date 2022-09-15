15 Сентября 2022
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Политика За рубежом
(2004) |

Сенаторы США хотят включить РФ в список спонсоров терроризма в обход Госдепа

Сенаторы США Линдси Грэм, представляющий республиканцев, и Ричард Блюменталь от демократов внесли на рассмотрение в конгресс новый законопроект о включении России в перечень стран-террористов, в обход позиции Госдепартамента, сообщает Politico.

Блюменталь заявил, что не согласен с позицией Белого дома, который придерживается другой точки зрения по этому вопросу.

Ранее американские СМИ сообщали, что Госдепартамент США сообщил Конгрессу об обеспокоенности по поводу рассмотрения в Палате представителей законопроекта о признании России "государством-спонсором терроризма". Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве напоминали конгрессменам, что окончательное решение о включении страны в список "государств-спонсоров терроризма" принимает не Конгресс, а глава Госдепа.

Американский президент Джо Байден сможет отменить указанный законопроект, даже если Конгресс одобрит его, пишет Regnum. В этом случае глава государства должен будет подтвердить парламентариям, что Россия "не поддерживает деятельность, связанную с международным терроризмом", а также, что отмена инициативы "отвечает национальным интересам США".

Напомним, Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли необходимым включить Россию в американский список стран - спонсоров терроризма.

Теги: сенаторы сша, спонсор терроризма, россия



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