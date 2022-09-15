В ДНР начали строительство водовода из Углегорского водохранилища

В ДНР начали строить новый водовод из Углегорского водохранилища, заявил глава республики Денис Пушилин.

Строящийся водовод позволит запитать систему отопления и продлить, пусть и в очень ограниченном режиме, водоснабжение городов ДНР вплоть до освобождения Славянска. Пока Славянск не будет освобожден, с водоснабжением будут трудности, признал Пушилин.

Накануне он сообщил, что ДНР готова к отопительному сезону на 95%, но на освобожденных территориях ситуация гораздо сложнее. Отопительный сезон в Донбассе обычно начинается 15 октября и длится до 15 апреля.

Ситуация с водой в ДНР тяжелейшая. Особенно ухудшилось она в конце июля, когда из-за обстрелов Верхнекальмиусская фильтровальная станция постоянно останавливалась. В конце августа она перешла на циклический режим работы, а с 31 августа в Донецкой агломерации стал действовать новый график подачи воды - один раз в три дня с 19.00 до 21.00 (в том числе в Макеевке, где сначала было заявлено о 6-дневном цикле). Воду подают по районам, за каждым районом закреплен свой день. Правда, в последнюю неделю произошло некоторое облегчение - воду стали подавать чуть дольше, чем на два часа, и она также стала доходить до тех этажей и районов, где раньше ее не было или почти не было.

Для облегчения положения людей техническую воду подвозят в цистернах. Также работают несколько очистительных станций, поставленных Россией около водоемов. Во многих домах выведены трубы из подвала, где можно набрать воды, поскольку там она бывает намного чаще. Только в Донецке таких кранов в подвалах почти 900, сообщил недавно мэр города Алексей Кулемзин. Питьевая вода раздается бесплатно, но только по прописке по 5 литров на человека в день. Однако фактически это происходит не везде, не каждый день и с очередями. Поэтому чаще всего питьевую воду покупают по 4-5 рублей за литр.

В целом Донецк обеспечивается водой на 10-12% - вместо 250 тыс. кубометров в сутки подается около 30 тыс. Это позволяет продлить ограниченное водоснабжение на несколько месяцев. Если заработает водовод из Углегорского водохранилища, этот срок будет существенно увеличен.

Недавно в ДНР сделали бесплатной воду с 1 марта и до конца года. Уже произведенные выплаты будут считаться за оплату воды в 2023 году.

Решение проблем с водой возможно только после полного освобождения всей территории ДНР, отмечают власти.