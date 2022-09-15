В Екатеринбурге менеджер банка с подельником похитили у пенсионера больше 2 млн рублей

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело менеджера банка и ее сообщника. Их обвиняют в хищении денег у пожилого жителя уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, персональный менеджер банка, обладая информацией о счетах и банковских картах пенсионера, ввела его в заблуждение, потребовав отдать ей карту и пин-конверт с кодовым словом. Аферистка объяснила это тем, что в пользовании клиента якобы не может более двух банковских карт. Мужчина поверил и отдал сотруднице платежное средство, а та передала его своему знакомому.

После этого с октября 2020 по август 2021 года подельник менеджера обналичивал в банкоматах Екатеринбурга чужие денежные средства с переданной карты. В результате пенсионер лишился более 2 млн рублей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Чкаловский районный суд.