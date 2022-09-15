Ямы, трещины, просадки. В Челябинске не прошли проверку на качество 14 отремонтированных дорог

В Челябинске 14 дорог, отремонтированных в 2020 – 2021 годах по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", не прошли проверку на качество, сообщили Накануне.RU в региональном отделении ОНФ.

В тройку антилидеров по числу выявленных дорожных дефектов вошли участки дорог на улицах Шаумяна, Трактовая, Образцова. Все три дороги ремонтировала компания "УралДорСтрой" в 2020 году. Они находятся на гарантии.

На улице Шаумяна активисты ОНФ обнаружили ямы, трещины, разрушения дорожного полотна вокруг колодцев, на Трактовой – многочисленные просадки, из-за которых на дороге скапливаются лужи, на улице Образцовой после коммунальных служб появились заплатки и трещины, а практически все люки находятся ниже уровня проезжей части.

Также нарушения были выявлены на объектах, отремонтированных компаниями "Нижавтодорстрой", "ДорстройГрупп" и "Строймеханизация". Речь идет об объектах на улицах Каслинская, Сулимова, Городская, Овчинникова, Энтузиастов, Молдавская, Новороссийская, Героев Танкограда, Калинина, Куйбышева.

Общественники сообщили о выявленных нарушениях в прокуратуру и комитет дорожного хозяйства города.