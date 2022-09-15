15 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР
Карта Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха (2020) | Фото: Накануне.RU

Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии

Ереван и Баку договорились о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Действие перемирия началось с 20:00 (19:00 мск) 14 сентября.

Уточняется, что никакого документа стороны не подписывали. Секретарь Совбеза выразил надежду на то, что Азербайджан будет соблюдать договоренность, пишет Regnum.

Ранее стало известно, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит миссию в Армению для оценки ситуации на армяно-азербайджанской границе. В ее состав также войдут начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители стран – участниц организации.

Теги: армения, азербайджан, перемирие



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