Сторонник "Левого фронта" из Челябинской области погиб в ходе спецоперации на Украине

Танкист Сергей Блыщик из Челябинской области погиб во время выполнения боевой задачи в ходе специальной военной операции на Украине. О гибели военнослужащего сообщил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Стало известно, что на Донбассе погиб наш товарищ, сторонник "Левого Фронта" из Челябинской области Сергей Блыщик. Ему было 27 лет, он служил танкистом практически с первых дней спецоперации и погиб 19 августа во время выполнения боевой задачи", - сообщил он.

Сергей Блыщик присоединился к "Левому Фронту" в 2020 году, принимал участие в протестных акциях против нарушений на выборах и репрессий в отношении оппозиции. У погибшего осталась дочка и больной отец.