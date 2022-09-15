Платежные карты ЦРБ ДНР начали действовать в России

Карты Центрального республиканского банка ДНР будут действовать на территории России, сообщила пресс-служба ЦРБ.

Любые операции с картами ЦРБ ДНР теперь доступны в банкоматах "Промсвязьбанка", который в июне начал работать в республиках Донбасса. Так, можно обналичить республиканскую карту в России или перевести деньги на карту "Промсвязьбанка". Доступность указанных операций позволит клиентам ЦРБ ДНР получить любые республиканские выплаты, находясь на территории России.

Ранее банковская система ДНР была изолирована. На карты банков республик нельзя было даже перевести деньги с российских карт, как невозможно было осуществить онлайн-платежи в российских интернет-магазинах.

С июня, когда в ДНР и ЛНР начал работу "Промсвязьбанк", стало возможным снять наличные с российских карт. С карты "Мир" это происходит без комиссии, с других банков - с комиссией согласно тарифам этих банков. ПСБ комиссию не взимает. Например, при обналичивании карты "Сбербанка" это 1%, но не менее 150 рублей. Ранее услуги обналичивания в республиках обходились людям в 4-7%, в зависимости от ситуации с пересечением границы. То есть произошло существенное удешевление и облегчение.