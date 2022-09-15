В Прикамье уволили всех сотрудников АО "Пермский свинокомплекс"

Все сотрудники АО "Пермский свинокомплекс" официально уволены. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на бывшего гендиректора АО Наталью Коробейникову.

20 мая все работники акционерного общества были уведомлены о предстоящем сокращении в связи с готовящейся ликвидацией предприятия. В августе трудовые отношения со всеми сотрудниками были прекращены, им предоставили однократную выплату и предложили перейти в АО "Агро-Альянс", которое ранее выкупило стадо свинокомплекса.

Всего на новом предприятии было открыто 550 вакансий. Сколько сотрудников бывшего свинокомплекса перешли туда Коробейниковой неизвестно. Часть сотрудников была трудоустроена, часть людей нашла новую работу.

"В "Агро-Альянсе" еще остаются вакансии, компания продолжает искать специалистов. Со стороны профкома каких-либо вопросов или претензий не поступало. Проводили с его представителями встречи, их устроили условия труда и штатное расписание на новом месте",— рассказала экс-руководитель АО "Пермский свинокомплекс".

Как сообщало Накануне.RU, предприятие, расположенное в поселке Майский, подконтрольно властям Пермского края. С 2015 года комплекс арендовало ООО "Свинокомплекс "Пермский", подконтрольное омской группе "Синергия". В 2017-м власти региона расторгли с арендатором договор из-за его нарушений, после чего тот оказался в банкротстве. Весной 2021 года обострилась финансовая ситуация в самом АО.

Весной этого года общество тоже признали банкротом и открыли в отношении него процедуру конкурсного производства.