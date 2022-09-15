В аэропорту Екатеринбурга задержали авиадебошира из Оренбургской области

В аэропорту Екатеринбурга транспортными полицейскими задержан авиадебошир, прилетевший из другого региона.

Как сообщили Накануне.RU в ЛО МВД России в аэропорту Кольцово, сотрудникам ведомства поступил сигнал, что к приземлившемуся самолету рейсом "Благовещенск – Екатеринбург" срочно требуется наряд полиции. Прибывшие на место силовики задержали жителя Оренбургской области 2001 года рождения.

Согласно акту командира воздушного судна, во время полета молодой человек нарушал общественный порядок. Он выражался грубой нецензурной бранью, а также курил в туалетной комнате.

Нарушитель был немедленно доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Кольцово. В отношении него составлено два административных протокола.

Напомним, в июле в аэропорту Екатеринбурга задерживали дебошира с наркотиками.