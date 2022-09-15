15 Сентября 2022
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Политика Москва
Ли Чжаньшу в музее-заповеднике &quot;Горки Ленинские&quot; (2022) | Фото: Министерство культуры РФ

Высокопоставленный китайский политик посетил музей "Горки Ленинские", но в России этого не заметили

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Ли Чжаньшу в ходе своего визита в Россию посетил музей "Горки Ленинские". Высокого гостя сопровождал первый заместитель председателя Государственной думы, член КПРФ Иван Мельников, он же встречал Ли Чжаньшу в аэропорту. В России многие СМИ оставили эту новость замеченной, однако она о многом говорит в отношении Китая к истории и к предпочтительному типу социального устройства.

Как сообщается на сайте музея, спикер парламента Китая Ли Чжаньшу и Иван Мельников осмотрели музей "Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле", Мемориальный гараж, музей-усадьбу "Горки" и посетили экспозиции, посвященные жизни В.И. Ленина.

Ли Чжаньшу в музее-заповеднике "Горки Ленинские"(2022)|Фото: Министерство культуры РФ

Ли Чжаньшу в музее-заповеднике "Горки Ленинские"(2022)|Фото: Министерство культуры РФ

Председатель Ли Чжаньшу подчеркнул, что экскурсия в музее-заповеднике "Горки Ленинские" имеет для него большое значение, обещал содействовать межмузейному сотрудничеству и выразил благодарность сотрудникам музея-заповедника за сохранение исторического наследия, а также вручил памятные подарки и оставил запись в "Книге почётных гостей".

Ли Чжаньшу в музее-заповеднике "Горки Ленинские"(2022)|Фото: Министерство культуры РФ

Ли Чжаньшу в музее-заповеднике "Горки Ленинские"(2022)|Фото: Министерство культуры РФ

Стоит отметить, что в ленинские места китайская делегация выбралась в ходе длительного турне с весьма плотным графиком. Сначала Ли Чжаньшу прибыл во Владивосток, где принял участие в работе Восточного экономического форума. Затем он совершил перелёт в Москву. При этом Россия — не единственная страна, посещение которой запланировано в графике данного турне главы ПК ВСНП. Ему также предстоит посетить Монголию, Южную Корею и Непал.

Ли Чжаньшу в музее-заповеднике "Горки Ленинские"(2022)|Фото: Министерство культуры РФ

Ли Чжаньшу в музее-заповеднике "Горки Ленинские"(2022)|Фото: Министерство культуры РФ

Впрочем, посещение мест, связанных с памятью о Великой Октябрьской революции и её руководителях, уже стало традицией для китайских политиков. Можно вспомнить, как для председателя КНР Си Цзиньпина в 2019 г. в ходе водной прогулки по Неве устроили экскурсию по крейсеру "Аврора". Российская сторона отмечала, что мероприятие не было изначально запланировано, но Си, оказавшись в Санкт-Петербурге, высказал желание посетить легендарный корабль и рассказал о важности этого символа для Китая и КПК.

Этой традиции не мешает и то, что российские партнёры китайских лидеров по переговорам настроены к Советскому Союзу и большевикам, мягко говоря, неоднозначно.

Президент российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев в беседе с Накануне.RU отметил, что китайские гости в ходе своих визитов различают вопросы государственного протокола и собственной идеологии, истоки которой восходят именно к марксизму-ленинизму и Великой Октябрьской революции:

"То, что [представители КПК] посещают ленинские места, показывает, что они настоящие коммунисты. И в этом нет ничего удивительного. Это не профанация, это не игра слов, как нам представляется. Мы 30 лет настолько насмехались над своей собственной историей, что нам сегодня это представляется каким-то гротеском, неестественной вещью. А на самом деле всё очень просто — либо всё идёт от шайки людей, которые пытаются править миром и насадить своё господство, бросить всех нас в цифровой концлагерь, их называют сторонниками "золотого миллиарда", или же Китай, переняв это от Советского Союза, представляет собой народную власть, интересы именно народа. Речь идёт не о сверху вниз некой вертикали, а снизу вверх.

И это захватывает ещё весь третий мир, который сейчас находится в антиколониальной битве за своё существование, за свои интересы, за справедливость и демократию. Фактически Китай оказался лидером этого мира. Они прекрасно помнят, где это начиналось, они прекрасно помнят, кто были эти революционеры, создавшие эту систему. И они реально хотят почтить их память, посещая такие места. В этом нет никакой игры это абсолютно честная позиция, которую они выражают. Ленин для них — великий политик, так же они относятся и к Сталину. В определённых вещах даже с большим уважением, особенно хорошо помнят сколько он им конкретно помог. Так что это абсолютно нормальная позиция, о которой нам, с одной стороны, пора задуматься, а с другой — пора и самим также действовать".

Теги: Горки Ленинские, Ли Чжаньшу



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