15 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
Пожар в Екатеринбурге на ул. Пальмиро Тольятти (2022) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью горели четыре автомобиля, в том числе мусоровоз

Минувшей ночью в Екатеринбурге огонь повредил сразу четыре автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, первый пожар произошел около 2 часов ночи на улице Металлургов. На площади в 5 квадратных метров сгорел автомобиль Renault Symbol. В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар потушили в течение четырех минут.

Следующее возгорание случилось в третьем часу на улице Просторная. На площади в 10 квадратных метров огнем были повреждены кузов и салон автомобиля "Газель Next". На этот раз пожарные справились за пять минут.

Далее в четвертом часу поступил сигнал о пожаре на улице Татищева. На площади в 2 квадратных метра от огня пострадали кузов и салон Toyota Pathfinder. Прибывшие огнеборцы потушили все за две минуты.

Пожар в Екатеринбурге на ул. Пальмиро Тольятти(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Наконец, четвертый пожар случился уже ранним утром: на улице Пальмиро Тольятти загорелись моторный отсек и кабина мусоровоза Scania. В тушении были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в девятом часу утра.

Причины возгораний в каждом случае будут установлены специалистами.

Теги: автомобили, пожары, МЧС, Екатеринбург



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