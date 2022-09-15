В Екатеринбурге ночью горели четыре автомобиля, в том числе мусоровоз

Минувшей ночью в Екатеринбурге огонь повредил сразу четыре автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, первый пожар произошел около 2 часов ночи на улице Металлургов. На площади в 5 квадратных метров сгорел автомобиль Renault Symbol. В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар потушили в течение четырех минут.

Следующее возгорание случилось в третьем часу на улице Просторная. На площади в 10 квадратных метров огнем были повреждены кузов и салон автомобиля "Газель Next". На этот раз пожарные справились за пять минут.

Далее в четвертом часу поступил сигнал о пожаре на улице Татищева. На площади в 2 квадратных метра от огня пострадали кузов и салон Toyota Pathfinder. Прибывшие огнеборцы потушили все за две минуты.

Наконец, четвертый пожар случился уже ранним утром: на улице Пальмиро Тольятти загорелись моторный отсек и кабина мусоровоза Scania. В тушении были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в девятом часу утра.

Причины возгораний в каждом случае будут установлены специалистами.