Прокурор: жертв блокады Ленинграда больше, чем считалось ранее

Собранные экспертами доказательства говорят о гораздо большем количестве жертв блокады Ленинграда, чем сообщалось ранее.

Как заявил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник, собранные всеми компетентными органами доказательства позволяют говорить о гораздо большем количестве жертв блокады, чем путем беглых подсчетов давала официальная статистика.

Ранее прокуратура Петербурга через суд потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа. Цель иска — защита национальных интересов, законных прав жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших в городе, сообщает РИА "Новости".

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. За время блокады погибли, согласно разным оценкам, до 1,5 млн человек. Из них только три процента скончались от бомбежек и артобстрелов, остальные погибли от голода.