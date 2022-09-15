Попова допустила рост заболеваемости коронавирусом в России в сентябре

Новый рост заболеваемости COVID-19 в России может произойти в осенний период.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, он может быть связан с возвращением россиян из отпусков и детей со школьных каникул. По ее словам, в настоящее время страна по показателю заболеваемости коронавирусом находится на 105-м месте среди стран мира.

Отмечается, что по итогам 36-й недели года в РФ зарегистрировано 336 тыс. случаев заболевания, что на 3,4% выше, чем на предыдущей неделе. Попова отметила, что доминирующим штаммом остается подвариант "омикрона" ВА.5. При этом тяжелых форм заболевания заметно меньше. Лечение в основном проходит амбулаторно, сообщает "Российская газета".

Напомним, доля граждан России, которые готовы при появлении симптомов простуды носить защитные маски в общественных местах, увеличилась за два с половиной года с 15% до 70%.