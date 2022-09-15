СМИ: Samsung может вернуться в Россию

Южнокорейская корпорация Samsung может вернуться на российский рынок до конца 2022 года.

Возобновление поставок и продаж техники бренда может произойти уже в октябре. Речь, в том числе о возобновлении поставок техники ритейлерам и перезапуске официального интернет-магазина, сообщают Известия со ссылкой на источники.

Поводом для разговоров о возвращении компании на рынок РФ могло стать то, что не так давно южнокорейский бренд обновил российский сайт. Теперь на нем представлены недавно вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

По словам экспертов, возвращаясь, Samsung придется отвоевывать свою долю рынка заново. Так, доля смартфонов бренда в продажах в августе сократились до 9%, хотя год назад она составляла 30%, сообщают "Известия".

Напомним, объем экспорта мобильных телефонов и смартфонов из Китая в Россию составил $312 млн (18,2 млрд руб. по среднему курсу ЦБ). Данный показатель оказался на 77% больше, чем в предыдущем месяце, но на 29% меньше, чем в июле прошлого года.