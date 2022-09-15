15 Сентября 2022
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Экономика В России
1000 рублей (2022) | Фото: Накануне.RU

Выручка бизнеса РФ в марте-июне 2022 года выросла на 19%

Выручка крупных и средних предприятий России с марта по июнь текущего года увеличилась в годовом выражении на 19%, и составила 77,8 трлн руб.

Об этом говорится в исследовании FinExpertiza. Наибольший прирост отмечается в нефтегазовом секторе — 59%. Несырьевые отрасли  увеличили выручку на 10,6%, что меньше годовой инфляции в июне (15,9%). При этом по сравнению с мартом–июнем 2021 года темпы наращивания выручки замедлились: в 2021 году показатель увеличился на 42,9%.

Как говорят эксперты, такая динамика вызвана ростом доходов нефтегазового сектора в условиях удачной ценовой конъюнктуры и импортозамещением, в условиях которого отечественные компании смогли занять освободившиеся от ушедших иностранных компаний ниши.

Согласно исследованию, наибольший прирост выручки среднего и крупного бизнеса произошел в Санкт-Петербурге — на 140%, до 9,3 трлн руб. Основной вклад обеспечили оптовая торговля природным газом (+4,6 трлн руб.) и производство нефтепродуктов (+707 млрд руб.). Это связано с переездом "Газпрома" в Северную столицу и увеличением доходов газовой монополии на фоне позитивной ценовой конъюнктуры, сообщают "Известия".Маленькая

Теги: бизнес, нефтегазовый сектор



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