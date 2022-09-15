В России подняли вопрос об отмене праздничных мероприятий

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что Дня города в районном центре "в его привычном формате" не будет.

По его словам, не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий.

"Думаю, не надо объяснять почему – слишком много сказано на эту тему в последние дни", - заявил глава региона. В конце августа на сайте change.org появилась петиция с названием "3 000 000 руб. вместо салюта на День города Воронеж в помощь бойцам СВО и жителям Донбасса". Ее подписали 3 тыс. 62 человека.

Власти Брянска решили отменить традиционное шествие 17 сентября.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что губернатор Вениамин Кондратьев поручил провести 85-летие Краснодарского края 17 сентября скромно: привлечь к нему исключительно краевые творческие коллективы и "отказаться от дорогостоящих приглашенных звезд эстрады, фейерверков и иных развлекательных мероприятий". При этом Ассоциация родительских комитетов края попросила Кондратьева отменить все мероприятия, сообщают "Ведомости".