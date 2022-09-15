Сарказм: в Грузии объяснили слова о референдуме по "второму фронту" сарказмом

В сообщении о том, что грузинские власти готовы организовать референдум после призывов Украины открыть "второй фронт" против России, была доля сарказма и иронии.

Об этом в эфире "Рустави 2" сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. "Мы знаем, и это видно из исследований, что общество против войны", — сообщил политик.

Кобахидзе отметил, что сегодня Грузии не нужна война "по разным причинам". При этом он отметил, что в случае, если война будет необходима Грузии, граждане не будут иметь проблем с тем, чтобы в ней участвовать.

Ранее украинский депутат Федор Вениславский заявил, что у грузин есть уникальная возможность заставить власти "предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию", так как Россия сосредоточена на Украине. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призывал народ Грузии "подниматься и защищать свою страну". После этого сообщалось, что власти Грузии намерены провести референдум об открытии "второго фронта".