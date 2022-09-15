Минцифры предложило взять под контроль передачу персональных данных за рубеж

Минцифры России предложило установить порядок трансграничной передачи персональных данных россиян.

Об этом говорится в подготовленных министерством проектов. Как следует из документа, решение о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных принимается Роскомнадзором. Вторым проектом постановления устанавливаются условия и случаи запрещения или ограничения передачи данных граждан России за рубеж "в целях защиты их "нравственности, здоровья, прав и законных интересов".

В последнем проекте Минцифры предложило установить случаи, при которых ‎операторам, осуществляющим трансграничную передачу персональных данных, не требуется уведомлять об этом Роскомнадзор, а также случаи, при которых не применяются решения о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных.