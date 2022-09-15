"Звездочка" выплатит 137 млн рублей за потопленный плавдок при ремонте "Адмирала Кузнецов"

82-й судоремонтный завод, находящийся в Мурманской области и владевший затопленным доком ПД-50, а также Центр судоремонта "Звездочка" в Архангельской области подписали мировое соглашение.

Согласно ему, завод обязуется выплатить компенсацию в размере 137,8 млн руб. и 60 тыс. руб. расходов до 31 декабря 2023 года, сообщает "Коммерсант".

В 2018 году авианосец проходил плановый доковый ремонт. 31 октября произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены цистерны плавдока ПД-50, и последний ушел под воду. Сообщалось, что "Адмирал Кузнецов" получил повреждения из-за падения на него крана.