15 Сентября 2022
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Самолет ЮТэйр (2021) | Фото: Накануне.RU

"Недолеты": российским авиакомпаниям урезали госсубсидии

Росавиация перераспределит 3 млрд руб. субсидий между 12 отечественными авиакомпаниями, которые превысили заявленные объемы по перевозкам пассажиров.

Высвобождение средств произошло из-за того, что семь перевозчиков не смогли перевезти заявленное количество пассажиров, в результате проверок их субсидирование было сокращено. Всего для стимулирования пассажиропотока внутри страны в период с апреля по октябрь 2022 года авиакомпаниям направили 100 млрд руб.

2,4 млрд руб. придется вернуть авиакомпании "ЮТэйр". Субсидирование "Алросы" и "Якутии" сократится на 299 млн руб. и 294 млн руб. соответственно. "ЮВТ-Аэро" вернет 27 млн руб., "Витязь-Аэро" – 16 млн руб., "Ямал" – 4,7 млн руб., "Вологодское авиационное предприятие" — 497 000 руб., сообщают "Ведомости".

Напомним, Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния страны (ФНБ).

Теги: авиация, авиакомпании, субсидии



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