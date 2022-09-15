15 Сентября 2022
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Общество В бывшем СССР
Ночные протесты у здания парламента в Ереване (2020) | Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

В Ереване протестующие требуют отставки премьер-министра Пашиняна

В Ереване вспыхнули протесты.

Митингующие вышли к зданию парламента, и требуют отставки главы правительства Армении Никола Пашиняна. Местных жителей на это подтолкнуло заявление политика о подписании некоего документа с Азербайджаном. Позднее премьер заявил, что не собирается его подписывать.

Служба нацбезопасности Армении заявила, что ни один документ не подписан и не готовится к подписанию, и речь идет только о готовности в перспективе к подписанию документа, который обеспечит безопасность и суверенитет страны, сообщают "Ведомости".

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о том, что в результате начатой с ночи 12 сентября широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы ранены два мирных жителя.

Теги: Ереван, протесты, Пашинян



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