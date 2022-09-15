15 Сентября 2022
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Модельная библиотека в Нижевартовске (2022) | Фото: t.me/volikovskaia_io

"Сказочно-волшебное место!" В Нижневартовске создают модельную библиотеку с помощью нацпроекта "Культура"

Первая модельная библиотека в Нижневартовске появилась в 2020 году. В открытии знакового объекта культуры принимала участие губернатор Югры Наталья Комарова. Она тогда поблагодарила сотрудников городской администрации и коллектив учреждения и высказала надежду, что "люди также оценят то, что сделано". Наталья Комарова добавила: "Если эта модель зарекомендует себя, будет перспективной, тогда этот подход применим ко всем действующим библиотекам".

первая модельная библиотека, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Губернатор оказалась права, культурное пространство вартовчан заинтересовало. И вот в 2022 город получит еще один современный культурный кейс благодаря нацпроекту "Культура". Создание второй модельной библиотеки в городе стало результатом кропотливого труда по подготовке и защите проекта сначала на уровне Югры, а затем и на федеральном уровне.

"Мы, заявляясь на нацпроект, как и другие города, проходим серьезный отбор. Деньги выделяют не всем – надо защитить свой проект. Сначала защита идёт на уровне региона, потом – на уровне федерации. Мы с нашим проектом прошли жёсткий отбор и получили 5 млн рублей из федерального бюджета на создание модельной библиотеки. Кроме того, мэрия взяла на себя определенные обязательства и выполнила их", - пояснила Накануне.RU заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская.

Нацпроект Культура(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Библиотека, которая сейчас проходит глубокую модернизацию, в итоге станет точкой притяжения для жителей не только 10-А микрорайона Нижневартовска, но и всего города. Новое культурное пространство создают на базе городской библиотеки №5. Открытия горожане ждут в конце сентября.

Директор Библиотечно-информационной системы Ирина Ивлева рассказала Накануне.RU, что на фактически заново создаваемой культурной площадке будет работать, например, сектор национальной литературы. В зале, который имеет символичное название «Дружба народов», будут проходить медиамосты, конференции, литературные чтения, участие в которых смогут принять представители городских национальных общественных организаций, жители из других городов и стран.

"Поскольку смысл модельной библиотеки – коммьюнити-центр, нужны соответствующие специалисты, подбор которых уже идет. Библиотека занимает три этажа, площадь – более 600 "квадратов". Профессия библиотекаря сегодня многогранна. Он должен быть в какой-то степени массовиком-затейником, уметь увлекать жителей и реализовывать идеи. У нас сейчас вместе с заведующей работают шесть человек, после нового года примем ещё двух сотрудников. Сегодня мы не просто говорим читателям - идите, выбирайте книгу, мы создаём место для общения", - поясняет Ирина Ивлева.

ивлева, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Будущее культурное пространство сейчас активно наполняется мебелью, оборудованием и новыми книжными изданиями. Все это в библиотеку приобретается за счет средств национального проекта «Культура». Но, как акцентирует заместитель главы города Нижневартовска Ирина Воликовская, все-таки создание модельной библиотеки - "это совсем не про ремонт или приобретение мебели, это про смыслы".

воликовская, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

И добавляет: "Мы учли все возрастные категории. Есть пространство для самых маленьких, куда могут приходить детские сады и проводить мероприятия. Выстроено общение с профильными близлежащими организациями. Получается образовательный центр, в котором есть все необходимые для работы условия. В городе действует "Центр национальных культур", который будет проводить свои мероприятия в этой библиотеке. Есть в этой же библиотеке отдельное пространство для жителей 60+, которые будут учиться компьютерной грамотности и просто встречаться, что особенно важно в постпандемийные времена. Рядом с пятой библиотекой мало подобных учреждений, поэтому туда будут приходить не только за книгами, но и за общением".

модельная библиотека(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко также уверен, что новая модельная библиотека станет местом притяжения вартовчан. "В районе обслуживания библиотеки проживает достаточно большое количество семей с детьми, пожилых граждан. Уверен, что модернизированная библиотека станет популярным местом для познавательного, интеллектуального, семейного досуга", - написал Дмитрий Кощенко в своем телеграмм-канале.

Дмитрий Кощенко(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Глава города подчеркнул, что ремонт второй модельной библиотеки осуществляется за счет средств муниципального бюджета, оснащение объекта ведется благодаря нацпроекту. Поставки оборудования идут с опережением, подрядчики своевременно выполняют обязательства. «Наблюдаем, как происходит переформатирование территории библиотеки, как залы превращаются в универсальные пространства. На мой взгляд, работы выполнены достойно. Применены качественные материалы, которые создают соответствующую обстановку для приобщения к культуре, чтению, искусству. Здесь будет интересно вартовчанам разного возраста. Охват жителей составляет 25 тысяч человек», - отметил Дмитрий Кощенко.

модельная библиотека, нижевартовск, книги(2022)|Фото: https://t.me/volikovskaia_io

Что касается интереса жителей города разных возрастов к будущей модельной библиотеке, то это действительно так. В новой модельной библиотеке будет даже пространство для самых маленьких - проект "Библионяня". Если жителям столицы Самотлора, например, маленьких деток не с кем оставить, то родители смогут их приводить туда, где созданы условия для ребенка, вплоть до литературы возраста 1+.

библиотека, книги, чтение(2022)|Фото: https://t.me/volikovskaia_io

В модельной библиотеке создан также зал, посвящённый молодёжи. Он оформлен соответствующим образом. Здесь подобрана специальная литература. Есть конференц-зал, зал для лекций. С учетом того, что здание библиотеки расположено рядом с одним из филиалов Нижневартовского госуниверситета (факультет дизайна), востребованность среди молодых жителей столицы Самотлора определенно сформируется.

модельная библиотека(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

"Мы при создании модельной библиотеки заложили пространство под выставки – студенты смогут там выставлять свои работы. Получился симбиоз идей, возможностей и наполнения. Там уже имеется большая подборка профессиональной литературы для факультета дизайна", - рассказала Накануне.RU Ирина Воликовская.

воликовская , модельная библиотека(2022)|Фото: https://t.me/volikovskaia_io

Вообще, создатели второй модельной библиотеки в Нижневартовске ставили перед собой, прямо скажем, амбициозные цели - создать так называемое "третье место", то есть, центр притяжения для всей семьи. И кроме уже перечисленных смысловых рекреаций здесь будет создан театр кукол, кулинарные курсы для мам, шахматный уголок, комната настольных игр, яркий зал "Муравейник", специально предназначенный для всевозможных игр. Конечно, будет удобный и комфортный читальный зал и абонемент, заработает литературное кафе, молодёжная зона "Вне сети".

арт хаус, дизайн, лампочка(2022)|Фото: https://t.me/volikovskaia_io

Одним словом, создатели нового культурного пространства, как сказала Ирина Ивлева, уверены, что "библиотека будет привлекательна как внешне, так и внутренне".

модельная библиотека, нижневартовск(2022)|Фото: https://t.me/volikovskaia_io

Судя по тому, что говорят и пишут в соцсетях жители Нижневартовска, они разделяют ожидания специалистов. "Ждем с нетерпением", "Очень круто", "Нашу библиотеку не узнать!", "Очень здорово получилось", "Ещё одно сказочно - волшебное место появится в городе!!! Как здорово!!!" - такими высказываниями отзываются жители города, получая информацию о том, как идет создание культурного пространства. И самое большое количество пожеланий сводится к одному - "очень ждем открытия"!

Теги: нацпроекты, модельная библиотека, дмитрий кощенко, модернизация, центр притяжения



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