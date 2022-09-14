15 Сентября 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин отчитал подчиненных из ХМАО за неудовлетворительное расследование смертей в больницах

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин раскритиковал работу следственного комитета Югры при расследовании двух смертей пациентов в больницах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В первом случае, жительница ХМАО сообщила, что ее 18-летний сын в августе прошлого года обратился в нижневартовскую городскую стоматологическую поликлинику с жалобами на покраснение в области зуба, а также увеличение лимфатических узлов. Врач-стоматолог принял решение удалить зуб. операцию провели в тот же день, однако состояние пациента ухудшилось, он был госпитализирован и в сентябре 2021 года скончался. Заявительница выразила обеспокоенность длительностью проведения судебно-медицинских экспертиз, а также ходом расследования уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Вторая югорчанка сообщила, что в январе прошлого года при проведении ей срочных родов в БУ "Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр" наступила гибель плода. Она не согласна с выводами судебно-медицинской экспертизы, которая не установила вины врачей, и считает, что уголовное дело, возбужденное по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), расследуется ненадлежащим образом, допущена волокита.

Бастрыкин заслушал доклад руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Михаила Мокшина. Глава СК России отметил неудовлетворительную работу подчиненных при расследовании обоих уголовных дел, в том числе в области проведения судебно-медицинских экспертиз. В отношении всех сотрудников, причастных к расследованию, назначена служебная проверка. Также назначена процессуальная проверка в отношении следователя, в чьем производстве находятся данные уголовные дела.

Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России изучить материалы уголовных дел и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства. Судебно-экспертному центру СК России поручено подключиться к вопросу проведения дополнительной судебно-медицинской экспертизы в учреждениях Москвы либо Санкт-Петербурга.

Теги: Александр Бастрыкин, следственный комитет, больница, расследование



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