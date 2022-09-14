15 Сентября 2022
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Шахта Листвяжная в Кузбассе (2021) | Фото: Максим Киселев / ТАСС

Ростехнадзор озвучил причины трагедии на шахте "Листвяжной", где погибли 52 горняка

Ростехнадзор завершил техническое расследование причин аварии на шахте "Листвяжная", произошедшей 25 ноября 2021 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации на сайте ведомства, основными техническими причинами аварии стали: загазирование лавы, вследствие отсутствия необходимого количества воздуха, работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.

В то же время, к трагедии привели и организационные причины, такие как: системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов, нахождение людей и осуществление ими производственных операций в загазированных горных выработках.

Материалы переданы в Следственный комитет Российской Федерации.

Напомним, при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе в ноябре 2021 года погибли 52 человека, еще 63 пострадали. После этого произошло еще несколько инцидентов на шахтах региона, которые обнажили проблему систематических нарушений безопасности.

В Ростехнадзоре называли причинами аварии грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты.

Комиссия ведомства по расследованию причин аварии на шахте также выявила нарушение правил эксплуатации технических устройств, ошибки в проектировании. В шахту проносились телефоны, использование которых под землей запрещено. Также сообщалось, что концентрация метана в шахте "была взрывоопасной задолго до аварии" и менеджмент шахты знал об этом.

Трагедия на шахте "Листвяжной" в прошлом году вновь обострила тему промышленной безопасности. Проверки выявили, что владельцы шахт зачастую пренебрегали безопасностью. Шахтеры вынуждены зачастую работать в кабальных условиях, выявлено более 3 тыс. нарушений закона.

Теги: шахта, Листвяжная, взрыв, Ростехнадзор



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