Генсек ООН осудил убийство журналистки Дарьи Дугиной

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Во время разговоров стороны особое внимание уделили ходу реализации стамбульских пакетных договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российского продовольствия и удобрений. Был сделан акцент на важность обеспечения в приоритетном порядке потребностей нуждающихся в продуктах государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

"Антониу Гутерреш подробно информировал о предпринимаемых Секретариатом и специализированными агентствами ООН усилиях по снятию всех препятствий для поставок на мировые рынки российских сельхозпродукции и удобрений, отметив свою полную приверженность решению этой задачи. Подтверждена актуальность продолжения плотного взаимодействия России и профильных структур ООН в интересах обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин обсудил с генсеком ООН ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которую 1 сентября посетила делегация МАГАТЭ. Глава государства позитивно оценил сотрудничество с агентством и рассказал о предпринимаемых Россией мерах по надежному обеспечению безопасности и физической защиты объектов ЗАЭС.

Во время диалога Антониу Гутерреш сообщил о подготовке поездки экспертов ООН в Еленовку, в следственный изолятор, где содержались украинские военнопленные. 29 июля ВСУ нанесли ракетный удар по этому изолятору. Эксперты ООН намерены провести расследование инцидента.

Также Путин обсудил с Гутеррешем преступления неонацистов и напомнил о подлом и жестоком убийстве Дарьи Дугиной. Антониу Гутерреш осудил это преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания.

Напомним, Дарья Дугина погибла в результате подрыва автомобиля в то время, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Следственные органы установили причастность к убийству журналистки двух граждан Украины — Натальи Вовк и Богдана Цыганенко. Как считают в Следственном комитете, подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб.