Путин наградил посмертно орденами Мужества дипломатов, погибших при теракте в Кабуле

Путин присвоил ордена Мужества посмертно двум российским дипломатам, погибшим при теракте в Кабуле, передает корреспондент Накануне.RU.

"За мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга", - говорится в тексте указа.

Награды присвоены специалисту-эксперту посольства РФ в Афганистане Адыгжы Кужугету, и второму секретарю посольства Михаилу Шаху.

Напомним, 5 сентября 2022 года вблизи консульского отдела посольства России в столице Афганистана Кабуле было приведено в действие взрывное устройство. По предварительным данным, в результате атаки погибли второй секретарь и охранник посольства.

Глава Следственного комитета поручил во взаимодействии с МИД РФ и правоохранительными органами Афганистана расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению.