В Прикамье следственный комитет проверяет автобус, в котором мать и ребенка ошпарило кипятком

Кудымкарский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей из-за кипятка, который ошпарил пассажирку и ее сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"9 сентября 2022 года в больницу за медицинской помощью обратились 30-летняя женщина и ее четырехлетний сын с диагнозом: "термические ожоги тела". Женщина и ребенок получили ожоги в результате разгерметизации отопительной системы, находясь в салоне рейсового автобуса марки "ПАЗ 4234", на котором осуществлялась перевозка пассажиров по маршруту "Кудымкар-Кува" коммерческой организацией", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.