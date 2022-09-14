Бельский продолжает набирать в «марионеточный» Общественный штаб по КРТ депутатов петербургского парламента

В ходе первого после каникул заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга спикер Александр Бельский поблагодарил главу региона Александра Беглова за решение приостановить принятый в июне закон «О Комплексном развитии территорий» (КРТ), вызвавший широкий общественный резонанс. Также он предложил членам городского парламента войти в состав недавно созданного в Северной столице Общественного штаба по КРТ.

«Мы увидели, какой широкий резонанс получил этот закон в обществе, и понимаем, что очень многие вопросы нужно обсуждать, очень много вылезло нюансов, и я хотел бы отдельно поблагодарить депутатов, которые выезжали на территории и общались с жителями, собирали эту информацию, чтобы мы могли плодотворно работать в том Общественном штабе, который мы сейчас создаем. В который, я бы хотел, чтобы вошли и вы, как депутаты», — заявил Бельский на первом заседании ЗакСа Петербурга после парламентских каникул.

Напомним, на фоне нарастающего массового недовольства среди собственников и жителей квартир в панельных многоэтажных домах, построенных в период с 1957 по 1970 годы, и обеспокоенности петербуржцев в целом в связи с проектом КРТ председатель городского Заксобрания анонсировал старт приема заявок в так называемый Общественный штаб. В своем Telegram-канале Бельский в начале августа писал, что «важно, чтобы в штаб вошли люди, представляющие интересы жителей», а сам процесс «реновации хрущевок» в Северной столице был максимально открытым.

Так, в Общественного штаба по КРТ должны были войти депутаты ЗакС, члены Общественной палаты и жители районов, в которых планируется реализация «реновации» Беглова. Отмечалось, что от каждого из районов войдут от одного до четверых горожан, в зависимости от количества домов, попадающих под действие закона. При этом районы, где «реновация» не предполагается, должны представлять члены городского парламента, который под руководством Бельского за последний год стал излишне лояльным к Смольному и поддерживает все инициативы градоначальника. Еще в процессе формирования состава данной структуры ряд СМИ и простые петербуржцы усомнились в прозрачности процедуры отбора в штаб и не исключили, что в него попадут люди, представляющие интересы администрации Александра Беглова, дети депутатов, а также юристы застройщиков.

Спикер Заксобрания Санкт-Петербурга отметил сегодня, 14 сентября, что членам Общественного штаба по КРТ предстоит проделать большой объем работы. Бельский отметил, что многие жители Петербурга опасаются фальсификации результатов голосования по итогам общих собраний собственников жилья в «хрущевках», поэтому важно перенести «прозрачность и открытость, которая есть в нашем парламенте» в штаб. Впрочем, вряд ли слова экс-чиновника из Смольного повысят уровень доверия петербуржцев к городским властям, продвигавшим резонансный закон Беглова «О комплексном развитии территории» в угоду отдельным частным строительным кампаниям. Целесообразность создания при участии Бельского структуры, которая может стать «марионеточной» в руках заинтересованных в реализации программы КРТ лиц, вызывает немало вопросов.

Напомним, во вторник, 13 августа, губернатор Александр Беглов предложил депутатам Законодательного собрания Петербурга приостановить действие отдельных положений закона о КРТ. Поводом для такого решения градоначальника стало усиливающееся давление со стороны общественности и шумиха в СМИ вокруг недоработанной инициативы, грозящей тысячам жителей Северной столицы «депортацией» из обжитых удобных кварталов на окраины мегаполиса.