Замглавы Магнитогорска, обвиняемого в получении взятки, заключили под стражу

Суд заключил под стражу заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и директора муниципального предприятия, обвиняемых в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые в 2022 году получили не менее 1,5 млн рублей от директора коммерческой организации за совершение действий по заключению контрактов по уборке территории города с муниципальным предприятием.

Под арестом чиновники пробудут до 13 ноября.