Пожарным "Тюменской авиабазы" недоплатили за тушение пожаров

Работникам упоровского филиала "Тюменской авиабазы" не начислили доплату за участие в тушении лесных пожаров.

Решить вопрос удалось после вмешательства прокуратуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В текущем году на территории муниципалитета зарегистрировано девять лесных и 18 ландшафтных пожаров, в их тушении активно были задействованы работники филиала. Прокурорская проверка показала, что ряд работников филиала, участвовавших в тушении лесных пожаров, не получили предусмотренные внутренними локальными актами предприятия доплаты. Причиной невыплаты стало несвоевременное предоставление первичной отчетности.

"Прокуратурой Упоровского района руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого пяти работникам была произведена доплата за участие в тушении лесных пожаров на общую сумму более 47 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Директору Упоровского филиала ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" объявлен выговор.