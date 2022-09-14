Южноуральские предприятия увеличили прибыль на 33 млрд рублей

Предприятия Челябинской области за полгода увеличили прибыль на 33 млрд рублей до 285 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 13%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Размер убытков снизился на 5 млрд рублей (23%), просроченная задолженность по кредитам – на 10 млрд рублей (33%). Доля прибыльных организаций составила 72,9%, за аналогичный период прошлого года она составила 69,6%.

При этом в КСП указали, что, по мнению многих экспертов, по результатам года ситуация в экономике может быть не такой радужной.