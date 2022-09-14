14 Сентября 2022
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Армия и ВПК Украина
Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров заявил, что российские войска на Украине никуда не отступали

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска в ходе специальной военной операции на Украине никуда не отступали.

"Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая", - написал он в телеграм-канале.

Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы, подчеркнул Кадыров.

"Мы не можем позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан, только ради того, чтобы утолить маниакальные желания диванных невежд", - заявил глава ЧР.

10 сентября стало известно, что ВС РФ в Харьковской области оставили Балаклею, Изюм и частично Купянск. В Минобороны РФ заявили, что это было "перегруппировкой", необходимой для "достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса" и "наращивания усилий на Донецком направлении".

Теги: кадыров, украина



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