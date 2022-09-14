Минобороны Армении: ВС Азербайджана обстреляли транспортное средство ФСБ РФ

Министерство обороны Армении сообщило, что в результате артиллерийских ударов вооруженных сил Азербайджана была поврежден автомобиль ФСБ России.

"Противник нанес удары по транспортному средству ФСБ РФ, которое выполняло гуманитарную миссию в зоне боевых действий", - заявили в ведомстве.

По данным СМИ Армении, инцидент произошел у пункта дислокации пограничных войск ФСБ в Гегаркуникской области.

Информации о пострадавших не поступало. Комментариев азербайджанской стороны пока не было.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян сообщил, что обстановка на границе Армении и Азербайджана крайне напряженная, передает "Интерфакс".