Житель Челябинска получил условный срок за реабилитацию нацизма

В Челябинске 60-летнего местного жителя приговорили к 2 годам лишения свободы условно за реабилитацию нацизма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Мужчина разместил в социальной сети комментарии, выражающих явное неуважение к подвигам и заслугам защитников Отечества и ветеранов Великой Отечественной войны, оскорбляющих их память и унижающих их честь и достоинство, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ему на 3 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет.