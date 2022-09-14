В Кудымкаре пассажиры автобуса обварились кипятком

Пассажиров рейсового автобуса "Кудымкар – Кува" окатило кипятком во время поездки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ожоги различных частей тела получили молодая женщина и ее пятилетний сын. По предварительной информации, в салоне транспортного средства лопнул патрубок системы отопления.

Прокуратура проводит проверку.

"По итогам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, качества оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа и надлежащее осуществление контроля со стороны уполномоченных должностных лиц. Также будет решен вопрос об обращении в суд в защиту интересов несовершеннолетнего о взыскании морального вреда с виновных лиц", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.