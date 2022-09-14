Подростков из Каменска-Уральского, решивших пожарить картошку на Вечном огне, поставят на учет

Подростков из Каменска-Уральского, решивших пожарить картошку на Вечном огне, поставят на учет сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Каменск-Уральского.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка. Личности всех подростков установлены, они сейчас вместе с родителями находятся в отделе полиции и дают объяснения по указанному факту. Подростки будут поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, с ними будет проводиться профилактическая работа. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел у мемориала алюминщиков, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1945 годах "Скорбящая мать", возле которого подростки катались на трюковых самокатах. Один из них парни и решили использовать в качестве сковородки, порезали на него картошку, а двое даже ее съели. Весь процесс школьники записали на видео, которое позднее выложили в интернет.

Проверку инцидента также проводит прокуратура.