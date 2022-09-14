14 Сентября 2022
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Происшествия В России Белгородская область
Последствия обстрела ВСУ в Белгородской области. (2022) | Фото: vk.com/bazarov_vv / пресс-служба правительства Белгородской области

ВСУ обстреливают село Красный Хутор, - губернатор Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что со стороны Украины ведется обстрел территории села Красный Хутор.

По словам губернатора, есть разрушения. Глава Белгородского района вывозит жителей на безопасное расстояние.

Mash пишет, что в результате атаки один жилой дом разрушен полностью, еще несколько повреждены осколками.

Накануне Гладков попросил жителей приграничных сел эвакуироваться из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

Теги: гладков, красный хутор



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