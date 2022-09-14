ВСУ обстреливают село Красный Хутор, - губернатор Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что со стороны Украины ведется обстрел территории села Красный Хутор.

По словам губернатора, есть разрушения. Глава Белгородского района вывозит жителей на безопасное расстояние.

Mash пишет, что в результате атаки один жилой дом разрушен полностью, еще несколько повреждены осколками.

Накануне Гладков попросил жителей приграничных сел эвакуироваться из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.