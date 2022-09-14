Казаки отказались "воспитывать нагайками" екатеринбургских вандалов - нет законодательной базы

Екатеринбургские казаки отказались патрулировать улицы города для противодействия вандалам.

Такую инициативу, напомним, выдвигал мэр Алексей Орлов. "Что мешает тех же казаков привлекать? Есть федеральный закон о казачестве, ну нагайкой пару раз по заднице. Вы знаете, воспитательный элемент будет очень хороший", - заявил тогда глава города.

Атаман Уральского казачьего войска Олег Сененко рассказал, что казаки не могут патрулировать улицы, поскольку, функционал казаков и полиции различается.

"Есть функционал полиции и есть функционал казачьего общества. Но мы не имеем функционала (полиции) и мы не наделены такими качествами. Ходить с полицией и ее охранять – это будет смешно. Мы не имеем права задерживать. У нас законодательная база не готова. Мы можем патрулировать, вопросов нет, если будут приняты определенные законы", – сказал он во время круглого стола на тему "Казачество в современном мире", прошедшего в администрации Екатеринбурга. Об этом сообщает Коммерсант-Урал.

По словам помощника атамана Оренбургского войскового казачьего общества Всеволода Митченко, исторически главной повинностью казаков была сторожевая служба, "поглощавшая большую часть времени, отрывавшая их от занятий земледелием". "С весны до осени они находились на линии, участвовали в разъездах, караулах, конвоях, пикетах", – заявил он.

Идея казачьих патрулей была озвучена на "Совете неравнодушных", где состоялась жаркая дискуссия о том, как предотвратить вандализм на улицах города и вернуть уральской столице эстетический вид. Помимо критики полиции и идеи с "публичной поркой", прозвучало предложение и от самого Орлова, по мнению которого казаки могли бы "нагайками по заднице" воспитывать нерадивых "художников".