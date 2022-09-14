14 Сентября 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Бизнесмен, отравивший водкой югорчан и тюменцев, получил 7,5 лет колонии

В Тюмени вынесен приговор по факту сбыта поддельной алкогольной продукции, повлекшего гибель 18 жителей Тюмени и девяти жителей Югры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ленинский районный суд Тюмени приговорил 48-летнего местного жителя к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Также судом удовлетворен иск потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 250 тыс. рублей. В законную силу приговор пока не вступил.

Напомним, мужчину обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) и п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, а также немаркированных табачных изделий, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Вместе со своим знакомым подсудимый приобрел не менее 50 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержащей в своем составе метиловый спирт. Поддельный алкоголь подсудимый хранил с целью сбыта и поставлял своим подельникам для продажи в магазинах Тюмени и Кондинского района. В результате от отравления алкоголем погибло 18 тюменцев и девять югорчан. Семи пострадавшим был причинен легкий и тяжкий вред здоровью.

Теги: водка, отравление, алкоголь



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