14 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

В Челябинской области задержали мужчину, до смерти избившего знакомого

В Миассе Челябинской области 42-летний местный житель подозревается в причинении смерти своему знакомому, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что днем 11 сентября между мужчинами произошел бытовой конфликт на территории частного домовладения. Подозреваемый избил мужчину. Через некоторое время потерпевший от полученных травм скончался.

Местный житель признался в причинении смерти потерпевшему. В настоящий момент он задержан. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Теги: уголовное дело, драка, СК,



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