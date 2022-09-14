14 Сентября 2022
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Политика В России
Геннадий Зюганов (2022) | Фото: duma.gov.ru

КПРФ обратится в СК из-за фейка о письме Путину о назначении Кадырова

КПРФ опровергла появившуюся в газете "Новые Известия" информацию, что лидер партии Геннадий Зюганов якобы написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова министром обороны РФ.

Как сообщает пресс-служба партии, в публикации были сфальсифицированная подпись Зюганова и фальшивый бланк ЦК КПРФ. Подчеркивается также, что адрес электронной почты, с которой опубликовавшее его издание якобы получило документ, не имеет отношения к подразделениям партии.

Коммунисты заявили, что обратятся в СК РФ для привлечения "провокаторов к ответственности".

На данный момент публикация на сайте "Новых Известий" недоступна.

Ранее Кадыров в своем telegram-канале заявил, что подумает об уходе с поста. В Кремле заявили, что не знают о каком-либо развитии ситуации с главой Чечни. Позднее Кадыров предложил "оставить на будущее" "разговоры о бессрочном отпуске".

Теги: кпрф, зюганов, кадыров, путин



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