КПРФ обратится в СК из-за фейка о письме Путину о назначении Кадырова

КПРФ опровергла появившуюся в газете "Новые Известия" информацию, что лидер партии Геннадий Зюганов якобы написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова министром обороны РФ.

Как сообщает пресс-служба партии, в публикации были сфальсифицированная подпись Зюганова и фальшивый бланк ЦК КПРФ. Подчеркивается также, что адрес электронной почты, с которой опубликовавшее его издание якобы получило документ, не имеет отношения к подразделениям партии.

Коммунисты заявили, что обратятся в СК РФ для привлечения "провокаторов к ответственности".

На данный момент публикация на сайте "Новых Известий" недоступна.

Ранее Кадыров в своем telegram-канале заявил, что подумает об уходе с поста. В Кремле заявили, что не знают о каком-либо развитии ситуации с главой Чечни. Позднее Кадыров предложил "оставить на будущее" "разговоры о бессрочном отпуске".